„Празникът на божура и цветята“ превърна Божурище в сцена на талант, музика и незабравими емоции

Финалната вечер на „Празника на божура и цветята“ превърна Божурище в сцена на талант, музика и незабравими емоции. С много настроение, аплодисменти и хиляди усмивки завърши третата и последна вечер от „Празника на божура и цветята“ в Божурище. Централният площад „Свети Георги Победоносец“ отново се изпълни с жители и гости на общината, които станаха част от впечатляваща програма, посветена на българския талант, култура и музика.

Празничната вечер започна с участия на школите и съставите към НЧ „Христо Ботев – 1934“, които демонстрираха своя талант и отдаденост към изкуството.

Публиката аплодира изпълненията на младите пианисти от „Школа по пиано“, възпитаниците на музикална школа „Лирика“, балетна формация „Фейри Денс“, „София Денс – школа Божурище“, клуб по художествена гимнастика и мажоретен спорт „Елизабет Ритмика“, детска вокална формация „Палави ноти“, вокална формация „Разноцветни“, както и впечатляващото участие на Дая Кръстева.

Сцената оживя с изпълненията на десетки деца и младежи, които показаха, че Божурище е дом на талантливи и вдъхновени млади хора. Техният труд и постоянство бяха възнаградени с бурни аплодисменти и искрено възхищение от публиката.

Кулминацията на вечерта настъпи с появата на обичания български изпълнител Криско, който предизвика истински фурор сред присъстващите. Хиляди гласове запяха заедно с него най-популярните му хитове, а площадът се превърна в море от светлини, усмивки и незабравими емоции. Концертът създаде невероятна атмосфера и постави впечатляващ финал на тридневния празник.

Третата вечер на „Празника на божура и цветята“ още веднъж показа силата на общността, значението на културата и ролята на младите таланти за бъдещето на Божурище. Празникът събра поколения жители и гости около общите ценности, традиции и любовта към родния край.

Община Божурище благодари на всички участници, ръководители, самодейци, културни дейци, организатори, доброволци и гости, които направиха възможно провеждането на едно от най-красивите и очаквани събития в културния календар на общината.

До нови срещи на „Празника на божура и цветята“ – празник, който всяка година доказва, че Божурище цъфти не само с красотата на своите цветя, но и с таланта, духа и сърцата на своите хора.