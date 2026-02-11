Лайфстайл:

Семейство от самоковско село отпразнува 73 години брак (СНИМКИ)

11 февруари 2026, 18:54 часа 330 прочитания 0 коментара
По повод Международната инициатива „Седмицата на брака“ кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави семейство Петър и Йорданка Ангелови – двойката с най-дългогодишен брак в общината, сключен през далечната 1953 година.

Срещата премина в изключително топла и емоционална атмосфера, сред спомени, усмивки и разкази за един достоен съвместен път, извървян с любов, търпение и взаимна подкрепа. В присъствието на техните внуци, които с гордост споделиха истории от живота на своите баба и дядо, кметът поднесе поздравителен адрес и подарък.

Особено вълнуващи бяха разказите на Петър Ангелов – дългогодишен общественик, автор и живата памет на с. Бели Искър. В знак на признателност той подари на кмета своя книга с лично послание, а инж. Джоргов пое ангажимент тя да бъде преиздадена.

На финала кметът обеща, че догодина, когато семейството ще отпразнува 100-годишния юбилей на Йорданка Ангелова, той отново ще им гостува.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
