Скандалът с охраната в метрото продължава: ВИДЕО с твърдения за пиян полицай

Нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото, публикува в профила си във Facebook общинският съветник от от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев. „Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и „Метрополитен“ да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган“, пише той.

От публикацията му става ясно, че видеото е заснето през 2026 г. Вижда се, че човекът е на територията на метрото и че носи полицейска униформа, вижда се и че залита. „При мой анализ на видеото не виждам следи от генериране с изкуствен интелект“, пояснява той.

Общинският съветник пита, ако това не е полицай, къде са полицаите да проверяват. „Ако е полицай и е извън работно време - защо носи полицейската си униформа в евентуално нетрезво състояние? Ако му е лошо - очевидно има нужда да му бъде оказана медицинска помощ. Очаквам обективно изясняване на ситуацията от МВР и „Метрополитен“, пише Ставрев.

Припомняме, че в сряда той публикува снимки по сигнали с твърдения за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които по време на дежурство спят, играят компютърни игри, а според информацията – в нощни смени се събират и употребяват алкохол. Според Ставрев това е „непотвърдена към момента информация, но сигналът е придружен със снимков материал и е твърде сериозен, за да бъде подминат с мълчание“.