Любопитно:

Скандалът с охраната в метрото продължава: ВИДЕО с твърдения за пиян полицай

22 януари 2026, 09:30 часа 253 прочитания 0 коментара
Скандалът с охраната в метрото продължава: ВИДЕО с твърдения за пиян полицай

Нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото, публикува в профила си във Facebook общинският съветник от от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев. „Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и „Метрополитен“ да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган“, пише той.

ОЩЕ: "Пият алкохол, играят игри и спят": Скандален сигнал за охраната на софийското метро (СНИМКИ)

От публикацията му става ясно, че видеото е заснето през 2026 г. Вижда се, че човекът е на територията на метрото и че носи полицейска униформа, вижда се и че залита. „При мой анализ на видеото не виждам следи от генериране с изкуствен интелект“, пояснява той.

Общинският съветник пита, ако това не е полицай, къде са полицаите да проверяват. „Ако е полицай и е извън работно време - защо носи полицейската си униформа в евентуално нетрезво състояние? Ако му е лошо - очевидно има нужда да му бъде оказана медицинска помощ. Очаквам обективно изясняване на ситуацията от МВР и „Метрополитен“, пише Ставрев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Охранители на столичното метро пият, спят и играят игри: "Метрополитен" иска МВР да провери (СНИМКИ)

Припомняме, че в сряда той публикува снимки по сигнали с твърдения за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които по време на дежурство спят, играят компютърни игри, а според информацията – в нощни смени се събират и употребяват алкохол. Според Ставрев това е „непотвърдена към момента информация, но сигналът е придружен със снимков материал и е твърде сериозен, за да бъде подминат с мълчание“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Метро Метрополитен полицаи Симеон Ставрев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес