Нощни дежурства на инспекторите. Васил Терзиев: Няма да плащаме такса рекет

На 5 октомври 2025 г. стартира временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". Според столичния кмет Васил Терзиев слугата за всички граждани чрез ресурса на общинския завод за третиране на отпадъци (СПТО) ще продължи да бъде осигурявана. По думите му екипите на СПТО са на терен от рано сутринта. "За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим ситуацията и нуждите на всеки квартал", увери кметът на София.

Терзиев за боклука в София: "Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани"

Нерегламентирано изхвърляне

"Представители на Столичен инспекторат засякоха нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре мобилизираме допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място", информира още той и призова гражданите да следват инструкции през следващите две седмици, публикувани на сайта на Столична община.

"Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите “Люлин” и “Красно село” предложи цена, два пъти по-висока от прогнозните. Ако сега кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, това ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде. Няма да плащаме такса рекет", написа още Терзиев.

"Благодаря на екипите на СПТО, Столичен инспекторат и всички, които продължават да работят неуморно. Осъзнавам, че може да има неудобства и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим," казва още той в съобщението си.

Битови отпадъци

Според инструкциите битовите отпадъци трябва да бъдат изхвърлени в големите временни контейнери, които ще бъдат разположени на ключови места. Това трябва да улесни сметоизвозването и да позволи по-бързото обслужване на районите.

Мебели, едри и специфични отпадъци

Не изхвърляйте едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци в посочения период. При необходимост използвайте площадките за предаване на отпадъци в съседни райони, където услугата продължава да се извършва по нормален график, гласят инструкциите на Столична община.

Разделно събиране

Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери - пластмаса, стъкло, хартия, кашони, метал. Това намалява количеството битов отпадък и подпомага по-ефективното извозване, препоръчват от общината.

