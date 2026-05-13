Вяра Тодева: Наваксахме съществено забавяне в управлението на държавни имоти в обществен интерес

Областният управител на област София Вяра Тодева отчете значителен напредък в реализирането на ключови проекти от обществен интерес на територията на област София в периода 24 февруари – 12 май 2026 г., както и при административното обслужване на гражданите и бизнеса.

"С екипа на Областна администрация на област София наваксахме съществено забавяне в управлението на държавната собственост, включително свързано със стратегически обекти за софиянци", каза областният управител Вяра Тодева.

Още: Схеми и милиони: Какво е "Исторически парк"? Говори Вяра Тодева (ВИДЕО)

Сред значимите резултати се открояват сключените договори, необходими за развитието на публичната инфраструктура и здравеопазването в град София:

договор за безвъзмездно прехвърляне на 32 имота – частна държавна собственост на Столична община, нужни за реализацията на първия етап от проекта „Зелен ринг София“, както и за изграждане на детски градини;

договор за прехвърляне на управлението на парк "Врана" на Столична община, след решение на Министерския съвет и след като областният управител предложи на МРРБ да внесе решение, с което паркът да бъде обявен за имот - публична държавна собственост;

договор за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на циклотронен комплекс с радиохимична лаборатория към УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“;

Договор за прехвърляне на правото на собственост на Столична община на имот - частна държавна собственост в район „Средец“, ул. „Дякон Игнатий“, необходим за изграждане на културен център с обществено значение.

Договор за замяна на имоти, чрез който е запазена целостта на двора на Центъра за специална образователна подкрепа „Лозенец“ в район «Лозенец», в полза на децата.

Премахване на строителното скеле в парк «Княжеска градина», както и на външната ограда, която ограничаваше достъпа до парка.

Снимка: Областна администрация София

Процедирано е и Решение на Министерски съвет за прехвърляне на правото на собственост на Столична община на имот в район «Сердика», заедно с построените в него две сгради. Едната ще се използва за експозиционна и музейна дейност, образователни програми за ученици и студенти, публични дискусии, конференции и изследователска работа, както и архивна и документална дейност. Другата ще отговори на административните нужди на общината.

Съставени са общо 15 акта за държавна собственост, включително 3 за имоти – публична държавна собственост.

Отчетен е и значителен напредък в административното обслужване на гражданите и бизнеса, с което е преодоляно установеното към началото на периода изоставане. Издадени са общо 788 удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, както и удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността.

Още: Вяра Тодева: Съществува опасност държавата и общините да загубят голяма част от своите имоти

Администрацията е издала и 1246 удостоверения „АПОСТИЛ“, с което е отговорила на засиленото търсене на тази услуга от гражданите и бизнеса. В допълнение са издадени 19 заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост и 10 заповеди за предоставяне на права за управление върху държавни имоти на други ведомства.

В рамките на своя мандат областният управител Вяра Тодева прекрати и спорни обществени поръчки на територията на областта: за ремонт на лекоатлетически съоръжения на стадион "Локомотив" на стойност над 1 милион евро без ДДС; и за озеленяване и поддръжка на парк "Врана" с неосигурено финансиране, но при липса на ефективна конкуренция за изпълнението ѝ. Предприети са последващи действия, които очакват финализиране.

Още: Областният управител на София обясни каква ще е съдбата на Паметника на Съветската армия