Има задържан за кървавата атака в мол в София

След часове издирване, минути след полунощ, е бил задъжан предполагаемият извършител, както и един свидетел на фаталния инцидент в столичен мол, съобщи Нова телевизия. Припомняме, че 15-годишно момче почина, след като беше намушкано с нож в търговския център. Детето е било закарано в Детска противошокова зала в "Пирогов", но въпреки усилията на лекарите, то е починало.

Сигналът за нападението е получен в СДВР в 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно. Веднага след кървавата атака посетителите на търговския център са помолени да напуснат обекта.

Предполага се, че спречкването е станало на ескалаторите в обекта. 15-годишното момче е нанесло удари на друг младеж, който след това го е намушкал.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.