"София е прекрасен град, но заслужава повече": Бинев за празника на столицата

София е прекрасен град, но заслужава много повече от нас, общинските съветници. Това каза Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" по време на празничната сесия на Столичния общински съвет (СОС). Столична община отбелязва днес празника на София. "Софиянци заслужават много повече посветеност, по-малко кражби, така че да се стягаме", обърна се Бонев към колегите си.

Общинският съветник призова останалите да празнуват не само днес, а през цялата година, защото "градът ни е прекрасен и заслужаваме да се чувстваме добре тук всички".

София празнува

На 17 септември София се превръща в град на празника, културата и събитията за всички. Столичната община отбелязва Деня на София с десетки събития, а кулминацията е голям концерт с любими изпълнители от 19.00 ч. пред катедралата “Св. Александър Невски”.

По-късно пред храм "Света София" ще се състои тържествена церемония по издигане знамето на град София и водосвет. Ще присъстват президентът Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, както и кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници.