"София не е разменна монета": Според "Спаси София" общината ще подари общинска земя за частен строеж

За опасност общината да подари декари общинска земя до МС Балан в Младост за частна 22-етажна сграда сигнализираха от "Спаси София".

"Това е цинично брутална схема с общински имоти в и без друго презастроения Младост - частният инвеститор собственик на едва 7% от терена, ще получи 74% от построеното. Предлага се да допуснем 65 000 кв.м. РЗП с позволение за 22 етажа - това са над 60 метра!", пишат от партията.

Подновяват се опитите за застрояване на общински терени в Младост, но с нови действащи лица, заявиха от "Спаси София" по повод доклад, внесен от кмета на района, предвиждащ частен инвеститор да строи 22 етажна сграда върху терен, 93% от който е общинска собственост срещу едва 26% обезщетение.

От "Спаси София" определят този доклад като съществена злоупотреба с общински ресурси и призовават за незабавното му оттегляне.

Инвеститорът участва със 7% от земята, но получава 74% от застрояването

"Това не е нов доклад - през 2022 г. е внесен идентичен текст от тогавашния районен кмет и общински съветници от ГЕРБ, ВМРО и ДБ", обяснява арх. Росица Николова. Справка в архивите на общинския съвет показва, че в предходния мандат общинските съветници, съвносители на доклада са Стефан Стефонов (кмет на район “Младост” в предишен мандат) Ивайло Петков и Ваня Тагарева (ГЕРБ), Карлос Контрера (ВМРО) и Борис Милчев (ДБ).

Докладът 2022 г. е бил оттеглен от архитектурна комисия и не е стигнал изобщо до гласуване. "Сигурно заради това сега председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров от "Продължаваме промяната" услужливо не го е разпределил в тази комисия", допълни още арх. Николова, предаде БТА.

"Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването. Дори включените в доклада оценки говорят, че по-справедливо обезщетение е такова над 35%. Ефектът на тази сграда върху вече и без друго презастроеният Младост го оставяме настрана - това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция", коментира Борис Бонев - председател на "Спаси София" и поясни, че вносители на този доклад са кметът Ивайло Кукурин и Драгомир Драгомиров - и двамата, напуснали "Продължаваме промяната" с обвинения към партията, че участва в корупционни схеми.

"Съучастието на председателя на СОС в този опит да се прокара доклада без професионален дебат в ресорната комисия е висша форма на цинизъм", коментира още Бонев.

"Вместо задълбочен професионален дебат, явно се цели "инвестицията" да мине по бързата писта, далеч от публичното внимание и без необходимата експертна дискусия. София не е разменна монета. Общинската собственост не е за подаряване", категорични са от партията.

