Политически консенсус в СОС: Край на временните управления в общинските фирми

Столичният общински съвет (СОС) подготвя мащабна смяна на ръководствата на всички общински дружества и болници. На днешната си сесия общинските съветници се очаква да гласуват обявяването на конкурси за над 20 структури, сред които ключови предприятия като "Топлофикация София", "Метрополитен", Центъра за градска мобилност и големите столични лечебни заведения.

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Председателят на СОС Цветомир Петров съобщи, че след дълги преговори е постигнато политическо съгласие, тъй като мандатите на досегашните управители изтичат.

Компромисът включва участието на представители от всички политически групи в комисиите по подбор, което гарантира прозрачност, коменитра от своя страна Димитър Вучев от ГЕРБ.

Процесът ще протече на етапи - старт на конкурсите в края на юни, представяне на бизнес програми през август и финално изслушване на кандидатите през есента.