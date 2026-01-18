Всеки се спасява сам: В софийски квартал започнаха да плащат за събиране на боклука

Кризата с боклука в София се задълбочава и на места хората взимат нещата в свои ръце. Жители на столичния квартал "Христо Ботев" са плащали на доброволци за събиране и транспортиране на натрупани около контейнерите отпадъци.
Това разказа възрастен човек, който показа купчините с боклук около кофите в централните части.
Район "Слатина", където се намира кварталът, е един от най-засегнатите от кризата софийски райони. Там от 1 декември е въведена временна организация на сметосъбирането.
Картината в квартал "Христо Ботев" е красноречива - едни улици са с изпразнени кофи, други – с полупълни, трети – с преливащи от чували и торбички, и разпръснати наоколо отпадъци.
В другите квартали положението е сходно
Положението е подобно и в квартал "Редута" – контейнерите на малките улици са празни, а на по-големите се виждат камари с отпадъци.
В квартал "Гео Милев" също има купчини с боклук около кофите.
От Столичната община обявиха, че през почивните дни продължава интензивната работа по сметопочистването в най-засегнатите райони – в "Подуяне" и "Слатина" ще работят по пет камиона, а в "Люлин" – екипите на "Софекострой".
РЗИ състави акт на кмета
Пао-рано стана ясно, че Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.
По думите му от октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани. Инспекцията е изпратила писма до общината за зони 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.
РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.