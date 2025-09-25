София споделя опит в климатичната адаптация с европейски партньори

София посрещна представители от Кишинев и Галац по линия на европейския проект Be Ready по програма Интеррег Дунав, съфинансиран от ЕС, насочен към устойчиво градско развитие. Визитата бе организирана от Асоциация за развитие на София, която представи пилотна инициатива за климатична адаптация – трансформация на двор в гъсто застроения район около Лъвов мост в т.нар. климатично убежище.

Новото пространство предлага зеленина, сенчести зони, водни елементи и места за отдих – с цел да се намали ефектът на градския топлинен остров. Проектът е реализиран с участието на местната общност и млади художници от студио „Възел“, които придават артистичен облик на мястото и насърчават гражданското участие.

В рамките на визитата гостите се срещнаха с представители на Столичния общински съвет - Екатерина Йорданова, председател на борда на Асоциация за развитие на София, Севделина Петрова, заместник-председател на СОС, Цветелина Заркин, член на Европейския комитет на регионите, с кмета на район Сердика Момчил Даскалов и заместник-кмета Диляна Стоянова, неправителствени организации и фирми. Обсъдена беше важността на политическата воля, междусекторното сътрудничество и съобразяването с нуждите на гражданите.

Делегацията посети и образователния център „Музейко“ – пример за устойчиви практики и иновативно информиране по климатични теми.

Измененията в климата са всеобщо предизвикателство и подобни обмени доказват важността на споделеното знание за изграждане на по-устойчива и удобна градска среда.