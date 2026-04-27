Солена глоба за немахнати изборни плакати: Инспекторатът вече проверява

27 април 2026, 13:47 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Столичният инспекторат започва oт днес масирани проверки на територията на София за премахването на агитационните материали след парламентарните избори на 19 април.

Последният ден от законоустановения 7-дневен срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети следваше да почистят поставените от тях предизборни плакати и други материали, съгласно Изборния кодекс на Република България, беше вчера - 26 април 2026 г.

Към момента се наблюдава значително намаляване на агитационните материали в градската среда, което показва отговорно отношение от страна на участниците в изборния процес, казват от Столична община.

Проверките ще обхванат цялата територия на града, като при установени нарушения ще бъдат налагани административнонаказателни санкции в размер между 511 и 2556 евро, в зависимост от обема на непремахнатите агитационни материали.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
