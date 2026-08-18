Столичният завод за отпадъци обяви мащабна модернизация

Столичният завод за третиране на отпадъци (СПТО) влиза в процес на дългосрочна промяна и техническо обновяване. Това става ясно на фона на поредната проверка на РИОСВ – София, която констатира вече познати административни предизвикателства, свързани със съхранението на RDF гориво на открито и видеонаблюдението. От Столичната община подчертават, че проблемите не се различават от тези в предходните 20 проверки за последните две години и предприятието вече предприема действия по тяхното изпълнение.

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Повече преработка, по-малко депониране

Зад натрупаните количества RDF гориво, които станаха повод за проверка, в действителност стои сериозен ръст в ефективността на завода. По думите на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, през първите шест месеца на 2026 г. СПТО е предало за оползотворяване 42 020 тона RDF, което е значително повече спрямо минали периоди.

За разлика от практиките преди 2024 г., когато големи количества отпадък отиваха директно към депото, сега фокусът е върху преработката. Благодарение на това животът на последната клетка на депо „Садината“ е успешно удължен.

Този успех обаче извежда на преден план друго предизвикателство: при първоначалното проектиране на завода не са предвидени специализирани съоръжения за съхранение на произведеното гориво, което налага временното му разполагане на открити площадки.

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Двугодишен план за модернизация

Новият директор на СПТО Юлиан Даскалов подчерта, че заводът работи без прекъсване вече над десетилетие и част от оборудването се нуждае от основно обновяване.

„Работим по изготвянето на двугодишен план за модернизация на предприятието. Той ще включва както техническото обновяване на ключови системи и оборудване, така и дългосрочно решение за управлението и съхранението на произведеното RDF гориво“, заяви Даскалов.

Конкретните мерки, инвестиции и нови функционални решения за пространствата в завода ще бъдат представени публично веднага след финализирането на плана.

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От ръководството увериха, че след етапа на стабилизиране на работата и спиране на съмнителните практики, предприятието е готово да се адаптира към промените в състава на отпадъците през годините, за да продължи София да намалява депонирания боклук и да максимизира ресурсите за оползотворяване. По отношение на санкции или констатации, които ръководството смята за недостатъчно обосновани, ще бъдат задействани законните процедури за обжалване.