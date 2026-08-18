"Скорошно замърсяване с битово-фекални води": Университетска катедра обследва язовир "Пчелина"

Има данни за замърсяване на язовир "Пчелина". Това е изводът от обследване на терен на катедра "География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Експертите от катедрата твърдят, че в допълнението на дистанционни методи, екологичният потенциал на язовира е бил анализиран и с оборудването за полеви мониторинг на катедрата, което установило, че язовирът е в напреднал стадий на еутрофикация.

Скорошно замърсяване

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"Снимките с безпилотен летателен апарат, потвърдиха наличието на участъци с бурен цъфтеж на фитопланктон, а измерването на физико-химичните показатели и нивото на биогенните замърсители, разкриха следната картинка:

Прозрачност под 1 м; Съдържание на кислород - 15,7, насищане с кислород над 200 % , Температура на водата 26,6 градуса; Ph 9.25, Соленост - 0.2 Промила, Турбидити (Мътност) -6.7 NTU; Електро проводимост 563 Мs.

Амониев азот - 1.45 мг/л NH4+​

Нитритен азот - 0.21 мг/л NO2−​

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Нитратен азот - 4.73 мг/л NO3−​

Ортофосфати - 0.20 мг/л PO4-"

Откатедрата са категорични, че данните показват, че вероятно става въпрос за скорошно замърсяване с битово-фекални води.

"Данните са генерирани с използването на мобилна Лаборатория WinLab. В интерес на научната прецизност, ще повторим измерванията с друг протокол, защото имаме съмнения за високите стойности на Амониев азот. Благодарение на любезното съдействие на ИБЕИ - БАН скоро ще имаме и данни за съдържанието на Хлорофил-а! Казано иначе, страхотно място, но с много лош екологичен потенциал!", смятат експертите.