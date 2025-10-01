Войната в Украйна:

Такса смет може да скочи в пъти заради новите астрономически цени за събиране на боклука

01 октомври 2025, 11:40 часа 234 прочитания 0 коментара
Столична община не трябва да се поддава на шантажа с астрономически цени за събиране на боклука, защото такса смет за софиянци може да скочи в пъти. Това заяви общинският съветник от "Да, България" Симеон Ставрев в своя позиция относно сметосъбирането и сметоизвозването в София. Той разкри още, че Таки, Румен Гайтански -Вълка и "Титан" са останали единствени участници в обществената поръчка за сметопочистването в пет от седем подзони на София, след като Министерството на околната среда и водите е отнело лицензите на конкурентна турска фирма. 

Астрономически оферти

"Фирми около Таки вече чистят Пловдив и Бургас, където управляват кметове на ГЕРБ. Там те работят при цени, които са с 90% повече спрямо цените по договорите от 2019 г., а такса смет за пловдивчани и бургазлии се е повишила със 100%. В София Таки, Вълка и "Титан" предлагат оферти със 180% по-високи от досегашните цени за събиране на боклук. Това означава, че такса смет за софиянци може да скочи в пъти", алармира Ставрев. Той напомни, че с настоящата годишна такса смет софиянци плащат по 300 млн. лв. за сметопочистването, заедно с данъците на имотите си.

"Таки, Вълка и "Титан" предлагат астрономически оферти между 325 и 379 лв. за почистване на тон отпадък в София, при очаквана цена около 200 лв. на тон. Цените са съмнително близки", анализира общинският съветник. Една от тези фирми е "Зауба" на Румен Гайтански - Вълка, която чисти в Бургас от 2024 г. заедно със свързаната с Таки "Транс 2025". 

Съвети към СО

Ставрев съветва Столична община да сключи договор за подзоната, в която турската фирма дава добра цена. "В "Люлин" и "Красно село", където Таки е единствен кандидат и където сроковете са по-кратки, общинското дружество “Софекострой” може да започне да чисти с камиони и персонал под наем. Така цената за сметосъбирането ще е много по-ниска", дава пример той.

Според него кметът на София Васил Терзиев има право и да не сключва договори по обществената поръчка, защото Законът за обществените поръчки ясно казва, че при подаване само на една оферта няма конкуренция и тя може да бъде прекратена.

Ставрев напомни и за случай от преди няколко месеца, при който четири камиона на най-голямата турска фирма за сметосъбиране "Норм Санаи" са изгорели, след което компанията се отказа от участие в обществената поръчка за почистване на "Люлин" и "Красно село".

"Така единствен участник за тази подзона остана консорциум от фирми, свързани с Таки. Все пак турската фирма подаде оферта за почистване на "Илинден", "Надежда" и "Сердика" с цена, която е почти два пъти по-малко от офертата на Таки", съобщи Ставрев.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
