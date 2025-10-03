Терзиев: Не е вярно, че BG-Alert е задействан без мое знание

Не е вярно, че BG-Alert е задействан без мое знание. Съгласували сме го с директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно. Това каза кметът на София Васил Терзиев преди извънредното заседание на Столичният общински съвет (СОС). Кметът посочи, че са паднали много дървета на Витоша, но за щастие няма никакви инциденти.

ОЩЕ: Системата BG-Alert задействана без разрешението на Терзиев

Терзиев добави, че усилията на Общината са насочени към още по-прецизна работа и изчистен комуникационен протокол, за да могат гражданите своевременно да бъдат уведомявани при подобни ситуации. Очаква се да бъде създадено мобилно приложение на Столична община, в което също ще се изпращат съобщение за подобни събития.

Обстановката на Витоша

На въпрос как се справя Общината с почистването на пътя към Витоша, той отговори, че почистването е протекло по план. "Нищо не ни изненада, нямаше проблеми с наводнения, за разлика от други градове. Изключително бърза реакция, именно, защото сме се подготвили за подобен тип събитие", посочи Терзиев, цитиран от БТА.

ОЩЕ: Първи сняг и първа тревога от "BG Alert" за опасност от горолом на Витоша (СНИМКА)

Кметът допълни, че подготовката включва почистване на коритата на реките, отводняване на шахти и механизъм за бърза реакция при такива природни явления.

По-рано днес беше задействана системата BG-Alert в столицата заради обстановката в природен парк "Витоша".