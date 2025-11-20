Спорт:

Терзиев обяви ще даде ли крачка назад за платеното паркиране в София

20 ноември 2025, 13:09 часа 322 прочитания 0 коментара

Винаги може да се направи крачка назад, но въпросът е дали трябва. Това каза кметът на София Васил Терзиев попитан може ли Общината да направи крачка назад в плановете за разширяване на синята и зелената зона. "Реформата в паркирането беше изключително наложителна", заяви той. Градоначалникът обясни, че това, което е било предвидено като реформа в паркирането, е изключително наложително, за да може да има ред в кварталите и допълнителни средства в системата.

По думите му е изключително важно да има ясен механизъм, по който средствата да се връщат към кварталите, за да бъдат инвестирани в облагородяването на т.нар. кални точки, в паркинги и осветление. Кметът съобщи, че вече получава предложения от районните кметове за това какво и как биха искали да реализират в техните райони.

"Смятам, че гражданите ще успеят да видят положителна разлика. И този въпрос - къде отиват парите ми, ще намери своя отговор", подчерта Терзиев. Той заяви, че за него и екипа му връщането на парите от паркиране в кварталите е една от най-важните части от реформата, така че да има пряка връзка между средствата, които се събират, и реалните инвестиции на място.

Приоритетно за столичния кмет е гражданите да си намират бързо места за паркиране близо до дома, както и да няма автомобили, паркирани върху зелените площи, така че кварталите да се облагородят.

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт. "И това е нещо, което няма как да избегнем, защото това са свързани системи", каза той. 

Виолета Иванова
