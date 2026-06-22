Терзиев с твърда позиция: Спираме 215-метровия небостъргач

Ще използваме всички законови инструменти, за да защитим публичния интерес и да не допуснем 215-метровата кула да бъде построена. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка със строежа на "Paradise Tower". От Столична общинаинформират, че с днешна дата той е издал нова заповед за служебно изменение на План за застрояване на терена до мол "Парадайс", заедно със скица, която отстранява досегашните пропуски.

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Докато предходни решения са допускали 55-етажен небостъргач с височина 215 метра чрез неправилно прилагане на законови изключения за ъглови имоти, новата процедура на общината налага следните задължителни показатели:

Коефициент на интензивност (Кинт): 3,5 (вместо досегашното „без ограничение“).

Максимална плътност на застрояване: 60%.

Минимална озеленена площ: 40%.

"Работим за постигането на балансирано развитие на територията. Целим сградите, функциите в тях и инфраструктурата да работят в синхрон", коментира от своя страна зам.-кметът по направление "Градско планиране и развитие" арх. Любо Георгиев.