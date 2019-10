The Ring Tower - офис сграда от ново измерение

The Ring Tower - сградата, която ще ви респектира от пръв поглед Има сгради, които те респектират още с първия поглед и The Ring Tower несъмнено е една от тях. Eлегантна мултифункционална бизнес сгра... Прочети повече В проекта е включено и озеленяване както вътре в сградата, така и във всички пространства около нея с ве Една от най-атрактивните притегателни черти на мултифункционалния комплекс е наличието на собствен огромен утра модерен фитнес & спа комплекс от веригата Pulse Fitness&Spa, чиято сграда вече е напълно завършена и обзаведена и предстои да бъде официално открита през м.октомври 2019.чнозелени растения, за да внесе свежест в заобикалящата градска среда. Не са за пренебрегване екстрите като жива охрана, денонощна рецепция, осигурените множество собствени охраняеми паркоместа и съседството с най-големия в София Бизнес Парк. Компанията инвеститор активно работи в посока развитие на целия комплекс в детайли, за да обогати текущия проект с максимално много зони и услуги за удобството на работещите в нея. И все пак, най-голямата екстра на The Ring Tower си остава нейният атестат за неприкосновено спокойствие. Няма по-приятно усещане от това да работиш близо до облаците, като пред погледа ти се разлива панорамна гледка към града и планината. Извисени над градската лудница, ще усещате спокойствие при всеки изгрев и залез, който се отразява в огромните френски прозорци на кабинета ви. Целеви клиенти на The Ring Tower са големите мултинационални компании в сферата на ИТ услугите, фармацевтиката, мобилни оператори и медии. В проекта е включено и озеленяване както вътре в сградата, така и във всички пространства около нея с ве Една от най-атрактивните притегателни черти на мултифункционалния комплекс е наличието на, чиято сграда вече е напълно завършена и обзаведена и предстои да бъде официално открита през м.октомври 2019.чнозелени растения, за да внесе свежест в заобикалящата градска среда. Не са за пренебрегване екстрите като, осигурените множество собствени охраняеми паркоместа и съседството с най-големия в София Бизнес Парк. Компанията инвеститор активно работи в посока развитие на целия комплекс в детайли, за да обогати текущия проект с максимално много зони и услуги за удобството на работещите в нея. И все пак, най-голямата екстра на The Ring Tower си остава нейният атестат за. Няма по-приятно усещане от това да работиш близо до облаците, като пред погледа ти се разлива панорамна гледка към града и планината. Извисени над градската лудница, ще усещате спокойствие при всеки изгрев и залез, който се отразява в огромните френски прозорци на кабинета ви. Целеви клиенти на The Ring Tower са големите мултинационални компании в сферата на ИТ услугите, фармацевтиката, мобилни оператори и медии.

В The Ring Tower са предвидени още елегантен ресторант с хелти-ориентирана кухня, кафетерия, банков салон, магазини и двуетажен подземен паркинг с капацитет 120 паркоместа за автомобили и велосипеди. Инвеститорската компания, тъй като за последните 15 години има зад гърба си реализирани над 20 обекта, с обща застроена площ 200 000 кв.м - както в столицата, така и във ваканционни курорти.– коментира Паскал Дойчев , собственик на инвеститорския холдинг, по повод най-новия си проект. Той сподели още, че The Ring Tower е естествено продължение на дългогодишния опит на компаниите му в изграждането и менажирането на бизнес и апартхотел сгради, морски, планински и спа хотели, логистични бази и разбира се най-успешната у нас верига фитнес клубове Pulse Fitness&Spa , която също е негово дело както като инвестиция, така и като строителство и мениджмънт.The Ring Tower е ситуирана на- в непосредствена близост до Бизнес Парк София - в пресечната точка на Околовръстен път и бул. Ал. Малинов, който за кратко време по права линия отвежда до летище София. Локацията също така предполага лесно придвижване до центъра и до изходите на града. В района има различни видове градски транспорт, включително спирка на метро на метри от сградата, а в непосредствена близост са ситуирани всички най-големи в града вериги хипермаркети и „биг бокс“ решения. Само на 2 минути разстояние са София Ринг Мол, Икеа и множество ресторанти., както по отношение на бизнес, така и в посока изграждане на огромни жилищни комплекси с няколко стотин къщи с всички удобства на разстояние само няколко минути от The Ring Tower.Внушителната 16 етажна сграда впечатлява със своята перфектно премерена комбинация от строга класическа архитектура и модерни елементи, ненатрапчиви и естетически издържани до най-финия детайл. Екстериорът на The Ring Tower може да се опише в две думи - “”. Специфичната архитектура на сградата носи препратка към едни от най-емблематичните сгради на бизнес мегаполиси като Ню Йорк, Токио и Дубай. Енергийноефективна защитна фасада със селективни стъкла, дело на арх. Арнаудов от проектантска компания Integra, дава усещане за солидност, която идва от вентилируемата облицовка с, световноизвестна със своите плочи с максимално голям растер. Фасадата е проектирана със серията алуминиеви фасадни систем Reynaers, които са с възможно най-добрите показатели за топлоизолация. Тяхното покритие позволява на слънчевата енергия да влезе в сградата, а когато преминава през стъклопакета, значително намалява загубата на енергия.Интериорът на сградата, дело на PRO DESIGN INTERIORS, е решен в модерен стил, с най-висок клас настилки и луксозни орнаменти. Предвидено е елегантно фоайе с рецепция в златно и оникс, 5 луксозни високоскоростни асансьора (с капацитет 13 човека всеки), и партер с елегантно усвоено пространство, в което са ситуирани административни, търговски и развлекателни обекти. Обичайните изисквания за големина на плочата и височина на таваните са спазени, а противно на масовото строителство в столицата архитектите са се погрижили за осигуряването на абсолютния максимум на светла площ чрез огромни стъклени панели, които опасват цялата сграда.- обясни Дойчев.– коментира Катя Лазова, главен архитект на PRO DESIGN INTERIORS. На всеки етаж Тhe Ring Tower са разположени open space офис площи от най-висок клас, част от които вече са отдадени под наем с дългосрочни договори. Всеки етаж е планиран с опция разделяне на пространството и опция луксозни довършителни изпълнения до ключ, с множество варианти за трансформации и преустройства поради добре замислените вариации на функционали разпределения., окачени тавани, вградено LED офисно осветление 500 Lux, заложена инсталация, цялостно структурно окабеляване 7-ма категория, реализирано в подови кутии, usp окабеляване, резервно захранване с дизел генератор и чилър система с опресняване на въздуха. Разположението им предполага перфектната офис светлина, поради естествената осветеност на помещенията. The Ring Tower разполага със иновативна система за управление, контрол на достъпа, фибро-оптична мрежа, най-висок клас шумо- и топло изолация., за да бъде съобразен с нуждите и желанията на всеки наемател.. Съвременните технологии вече позволяват използването на принципите на природосъобразно проектиране. При планирането на The Ring Tower са заложени енергоспестяващи материали и решения, които не само минимизират потреблението, но и. Отоплението е решено посредством климатици и електрически конвектори, а инсталациите са с възможност за надграждане със смарт системи за управление на всички технологии.