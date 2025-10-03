"Топлофикация София" скоро ще стане значим държавен проблем" Прогноза на директора на БЕХ

Съвсем скоро "Топлофикация-София" ще стане значим държавен проблем. Това коментира пред БНР изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов. Причините според него са няколко. "Първо - дружеството съществува благодарение на парите, които не може да си вземе, не че не иска "Булгаргаз" и съответно Българският енергиен холдинг. Към момента задълженията към двете, тоест към групата БЕХ, възлизат близо на 2.1 млрд. лева", аргументира се той.

ОЩЕ: "Топлофикация" е в много тежко финансово състояние: Говори шефът на дружеството

"Булгаргаз", като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация-София" да изпълни конкретни искания - да се ангажира собственикът на дружеството в лицето на Столичния общински съвет за изплащането на сумите поне към този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове", обясни Николов.

Второто е да може "Топлофикация-София" чрез продажбите си на електрическа енергия като високоефективно производство, което им се дава преференциална цена от Комисията за енергийно и водно регулиране да влизат като постановления в "Булгаргаз".

ОЩЕ: Спират топлата вода в столичния кв. "Дружба-2" до 6 октомври

"Не мисля, че има вероятност "Топлофикация-София" да остане без гориво, тъй като горивото е подсигурено от "Булгаргаз". Просто дружеството ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", каза той.

Днес Столичният общински съвет (СОС) се събира на извънредно заседание. Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на "Топлофикация-София" Петър Петров и председателя на УС на дружеството Милена Ценова. Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения.

ОЩЕ: СОС обсъжда проблемите на "Топлофикация-София"

От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.