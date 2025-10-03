Войната в Украйна:

"Топлофикация София" скоро ще стане значим държавен проблем" Прогноза на директора на БЕХ

03 октомври 2025, 10:51 часа 212 прочитания 0 коментара
Съвсем скоро "Топлофикация-София" ще стане значим държавен проблем. Това коментира пред БНР изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов. Причините според него са няколко. "Първо - дружеството  съществува благодарение на парите, които не може да си вземе, не че не иска "Булгаргаз" и съответно Българският енергиен холдинг. Към момента задълженията към двете, тоест към групата БЕХ, възлизат близо на 2.1  млрд. лева", аргументира се той.

"Булгаргаз", като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация-София" да изпълни конкретни искания - да се ангажира собственикът на дружеството в лицето на Столичния общински съвет за изплащането на сумите поне към този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове", обясни Николов.

Второто е да може "Топлофикация-София" чрез продажбите си на електрическа енергия като високоефективно производство, което им се дава преференциална цена от Комисията за енергийно и водно регулиране да влизат като постановления в "Булгаргаз".

"Не мисля, че има вероятност "Топлофикация-София" да остане без гориво, тъй като горивото е подсигурено от "Булгаргаз". Просто дружеството ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", каза той.

Днес Столичният общински съвет (СОС) се събира на извънредно заседание. Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на "Топлофикация-София" Петър Петров и председателя на УС на дружеството Милена Ценова. Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения.

От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Булгаргаз БЕХ Валентин Николов Топлофикация София информация 2025
