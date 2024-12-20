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Тържество за Рождество Христово се проведе в църква в Самоков

20 декември 2024, 10:40 часа • 163 прочитания
Тържество за Рождество Христово се проведе в църква в Самоков

Прекрасно тържество, посветено на Рождество Христово, поднесоха възпитаниците на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в храм “Успение Богородично”. Тържеството е съвместна инициатива с Архиерейското наместничество в Самоков. Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави учители, родители и ученици с настъпващите празници и пожела успешна нова година.

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Успешна Нова година

Той сподели прекрасната новина от днес, че ОбС- Самоков подкрепи предложението, подготвено съвместо с отец Михаил Колев, да бъде издигнат паметник на покровителя на Самоков, митрополит Симеон Самоковски. Отец Михаил благослови присъстващите и каза, че винаги се радва, когато храмът се изпълва с деца.

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Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
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