В Самоков ще се проведе традиционното шествие за Деня на будителите

По повод Деня на народните будители ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ организира традиционното си шествие в Самоков. Под звуците на фанфарния оркестър на училището участниците поднесоха цветя пред паметниците на митрополит Авксентий Велешки, Паисий Хилендарски и Захарий Зограф. В празничната програма ученици представиха рецитал с родолюбиви стихотворения, посветени на българските будители и тяхното дело.

Архиерейският наместник отец Михаил Колев припомни значението на това да пазим жива паметта за будителите, да познаваме техния принос и да предаваме на младите поколения ценностите, които са съхранили българския дух, език и култура.

В шествието се включиха секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова и началникът на отдел ,,Култура, образование, спорт и младежки дейности “ Даниела Трохарова, директори на училища, учители и ученици.

Още една инициатива, посветена на празника, се проведе в Младежкия дом, където ученици от втори клас на училището изнесоха урок по родолюбие. Децата представиха по увлекателен начин видни личности от българската история, а знанията си провериха във викторина с въпроси и награди. Инициативата бе подготвена от ръководителите на класа - г-жа Вера Нетова и г-жа Даяна Зашкева. Сред присъстващите бяха заместник-кметът Станимира Давидова и Даниела Трохарова.