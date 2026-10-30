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В Самоков ще се проведе традиционното шествие за Деня на будителите

30 октомври 2026, 15:14 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
В Самоков ще се проведе традиционното шествие за Деня на будителите

По повод Деня на народните будители ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ организира традиционното си шествие в Самоков. Под звуците на фанфарния оркестър на училището участниците поднесоха цветя пред паметниците на митрополит Авксентий Велешки, Паисий Хилендарски и Захарий Зограф. В празничната програма ученици представиха рецитал с родолюбиви стихотворения, посветени на българските будители и тяхното дело.

Архиерейският наместник отец Михаил Колев припомни значението на това да пазим жива паметта за будителите, да познаваме техния принос и да предаваме на младите поколения ценностите, които са съхранили българския дух, език и култура.

В шествието се включиха секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова и началникът на отдел ,,Култура, образование, спорт и младежки дейности “ Даниела Трохарова, директори на училища, учители и ученици.

Още една инициатива, посветена на празника, се проведе в Младежкия дом, където ученици от втори клас на училището изнесоха урок по родолюбие. Децата представиха по увлекателен начин видни личности от българската история, а знанията си провериха във викторина с въпроси и награди. Инициативата бе подготвена от ръководителите на класа - г-жа Вера Нетова и г-жа Даяна Зашкева. Сред присъстващите бяха заместник-кметът Станимира Давидова и Даниела Трохарова.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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