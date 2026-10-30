От понеделник затварят Централна гара – София за ремонт

От понеделник, 2 ноември, се променя движението на влаковете през Централна гара – София заради мащабната реконструкция на железопътния възел. За близо 4 месеца и половина ще бъдат затворени коловози от първи до единадесети, включително. Част от влаковете ще продължат да се движат от Централна гара, а за други ще има прекачване.

Много от пътниците се притесняват от неудобствата, включително заради състоянието на гара София – Север.

От 2 ноември до 18 март догодина движението по коловози от първи до единадесети, включително, на Централна гара – София ще бъде преустановено. Причината е поредният етап от реконструкцията на железопътния възел, който включва изграждането на нова контактна мрежа и модернизация на железопътната инфраструктура. Промените ще засегнат част от пътниците, които ежедневно пътуват с влак. За някои направления ще се използват останалите действащи коловози, а за други ще бъде организиран трансфер до съседни гари.

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Сред притесненията на пътниците е и състоянието на гара София – Север, към която ще бъдат пренасочвани част от пътуващите.

От Националната компания "Железопътна инфраструктура" уверяват, че са направени необходимите проучвания за това дали съседните гари могат да поемат пътниците по време на ремонта. Това обясни заместник-генералният директор по експлоатацията в НКЖИ Георги Вардев.

Въпреки затварянето на коловозите, влакове по различни направления ще продължат да се движат от Централна гара, предаде БНР.

Източник: БГНЕС

Пректът

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Модернизацията е част от проекта за развитие на железопътен възел София. Освен коловозите, той включва изграждането на нова контактна мрежа, модернизация на сигнализацията и телекомуникациите, внедряване на съвременни системи за управление на движението и удължаване на пешеходния подлез към северната страна на гарата.

Първоначалната стойност на договора за модернизацията на железопътния участък София – Волуяк, включващ и гара Обеля, е около 102 милиона евро. Финансирането е осигурено по линия на Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет.

Ремонтът ще продължи на етапи, като част от ограниченията трябва да отпаднат преди окончателното приключване на всички дейности. По думите на Георги Вардев работата по контактната мрежа трябва да завърши през април 2028 година, а строително-монтажните дейности – през май същата година.

Дотогава пътниците ще трябва да следят актуалните разписания и да предвиждат допълнително време за пътуване.