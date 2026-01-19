За 16-а поредна година в Самоков ще се проведе благотворителна инициатива в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми – кауза, която обединява сърца, усилия и вяра в бъдещето.

Това е инициатива, която носи надежда за сбъднати мечти, за първа детска усмивка, за топъл дом, изпълнен с радост и смях. Всяка подкрепа е шанс. Всеки жест – крачка към нов живот.

Благотворителната кампания се организира от ПП ГЕРБ - Жени, под патронажа на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, с цел набиране на средства за подпомагане на семейства с репродуктивни затруднения.

Заповядайте на:

20 януари 2026 г.

18:00 ч.

Ресторант „Парк Бистрица“, гр. Самоков

Гражданите, които желаят да се включат с домашно приготвени сладки и солени изкушения, могат да ги предоставят на място между 15:30 и 17:30 ч.

Нека заедно дадем шанс на повече мечти да се сбъднат!