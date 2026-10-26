Петърч подготвя атака на Гинес! След 20-метровия зелник идва 40-метров гигант

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов запретна ръкави и влезе в ролята на помощник-готвач на су-шефа и финалист от Хелс Китчън Никола Симеонов, с когото заедно приготвиха боб с тиква по време на 19-ото издание на традиционния Празник на зелето в село Петърч. Кулинарната демонстрация предизвика истински фурор сред публиката, а градоначалникът с усмивка призна, че у дома кулинарните подвизи обикновено са запазена територия за съпругата му. Все пак той има свой специалитет - зеле със зеле! Шегата предизвика бурен смях, а шеф Никола остана толкова впечатлен от ентусиазма на кмета, че му обеща покана за гост-готвач в новия сезон на "Адската кухня", чието начало е планирано за февруари 2027 година. Дали Трайко Младенов ще замени кметския кабинет с горещите котлони и ще се изправи пред строгия поглед на шеф Виктор Ангелов, предстои да разберем!

Над 1000 души от различни краища на България пристигнаха в Петърч, за да станат част от едно от най-колоритните кулинарни събития в региона. Тази година празникът беше още по-специален, защото към 19-ото му издание се присъедини националният фестивал „Вкусовете на България“, който избра община Костинброд за финална спирка на тазгодишното си национално турне, преминало през 12 български общини. Безспорните звезди на празника бяха популярните лица от Хелс Китчън - Никола Симеонов, Нора Недкова от звездния отбор на телевизионното шоу и атрактивната Яница Владова, която в момента се вихри в Къщата на инфлуенсърите. Стотици гости се снимаха с любимците си, правеха видеоклипове и излъчваха на живо в социалните мрежи, превръщайки Петърч в една от най-обсъжданите кулинарни точки на деня.

Снимка: ХайЛайф

За разлика от традиционното меню на Празника на зелето, звездните готвачи от „Вкусовете на България“ бяха подготвили разнообразни специалитети, с които да обогатят кулинарното преживяване на посетителите. Приготвената от тях храна, както и минерална вода Девин, бяха раздадени безплатно на гостите.

Особено вълнуващо беше участието на младите кулинарни таланти от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в град Костинброд. Момичетата от специалност „Кетъринг“ имаха изключителната възможност да работят рамо до рамо със звездите от риалити формата, да участват в приготвянето на ястията и да почерпят ценен опит от професионалните готвачи. За своето старание, ентусиазъм и отлично представяне младите участнички получиха грамоти и подаръци от „Пършевица“.

Една от най-големите атракции на празника беше впечатляващият 20-метров зелник, приготвен специално за събитието. Огромното традиционно печиво се превърна в истинска сензация, а домакините вече гледат към следващото, юбилейно 20-о издание на Празника на зелето през 2027 година. Амбицията им е тогава да приготвят още по-внушителен зелник с дължина цели 40 метра и да кандидатстват за вписване в Световните рекорди на Гинес!

Не по-малко любопитно беше и традиционното състезание за най-тежка зелка, което от години е сред най-очакваните моменти от празника. Местни производители представиха впечатляващи екземпляри от своята реколта, а претеглянето на зелевите гиганти предизвика оживени коментари, шеги и бурни аплодисменти. Състезанието отново показа защо Петърч с гордост носи славата на „Столицата на зелето“.

Снимка: ХайЛайф

Освен с кулинарни изкушения, празникът ще бъде запомнен и с богатата си музикална програма. На сцената се изявиха талантливата Пламена Петрова, позната от телевизионния формат „Като две капки вода“, Боряна Пантелеева - Бриана, която публиката познава от „Гласът на България“, харизматичният Красимир Недялков, както и Искрен Пецов, който освен в ролята на водещ се изяви и като певец.

Ко-водеща му бе телевизионната журналистка Нина Хамилтън, която, облечена тематично в зелено, обяви себе си за „най-голямата зелка на празника“, но категорично отказа да се качи на кантара, за да не го счупи.

Част от традиционната празнична програма беше водена и от дългогодишния водещ на събитието Рангел Вангелов, който се погрижи за доброто настроение по време на местните състезания и инициативи.

По време на официалната част на фестивала кметът на община Костинброд Трайко Младенов и кметът на село Петърч Борислав Борисов бяха отличени с почетни плакети от националната инициатива „Вкусовете на България“. Отличията им бяха връчени на сцената като знак на признателност за подкрепата, гостоприемството и усилията за съхраняване и популяризиране на местните традиции, българската кулинарна идентичност и културното наследство на региона.

Гостуването в Петърч постави финалния акорд на тазгодишното национално турне на „Вкусовете на България“, което премина през 12 български общини и срещна хиляди посетители с богатството на местните кулинарни традиции, автентични рецепти, регионални продукти и популярни телевизионни шеф-готвачи.

Фестивалът, реализиран с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, общини и партньори, продължава своята мисия да съхранява българските вкусове и да ги представя по модерен, атрактивен и достъпен за хората начин. Организаторите вече подготвят следващото издание на инициативата през 2027 година, когато се очакват нови дестинации, нови кулинарни предизвикателства, още повече популярни гости и изненади за публиката.

Всички издания на националния фестивал „Вкусовете на България“, видеоклипове, снимки, кулинарни демонстрации и най-интересните моменти от гостуванията в различните общини могат да бъдат проследени на официалната Facebook страница „Вкусовете на България“.