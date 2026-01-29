ВАС реши за новите зони и цени за паркиране в София

Върховният административен съд (ВАС) взе репение разширяването и поскъпването на зоните за платено паркиране в София да бъдат върнати със задна дата - от 5 януари 2026 г. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичния общински съвет (СОС). Определението е окончателно.

ОЩЕ: Паркирането в София и изборите: Може да има съдебна изненада според общински съветник

Със същото определение ВАС прекратява и съдебното производство по делото, образувано пред съда, по частна жалба на Столичния общински съвет против определението на първоинстанционния съд.

ВАС приема, че определението на АССГ е валидно, но недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Припомняме, че СОС гласува, че синя и зелена зона в София поскъпват от 5 януари 2026, като цените им станат съответно 2 и 1 евро. Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни.

Зоните за платено паркиране се разширяват, като към тях влизат част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток”.

ОЩЕ: Задна за платеното паркиране в София: Васил Терзиев обяви ще плащаме ли повече от догодина

Аргументите

Съдът аргументира решението си с това, че актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове не пораждат самостоятелно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят или допълват. Те имат вторичен характер, защото с тях се внасят промени в съдържанието на действащи подзаконови актове.

От друга страна предвид факта, че всеки един акт за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт обслужва действащия основен подзаконов акт и има вторичен характер след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен, тъй като от този момент той става част от подзаконовия акт, който се изменя и допълва.

ОЩЕ: Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Припомняме, че АССГ определи като нищожно решението на Столичния общински съвет за поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София на 27 ноември 2025 г., а реформата влизаше в сила от 5 януари 2026 г.