Променят движението по столичния бул. "Княгиня Мария Луиза"

От днес до 13 август се въвежда временна организация на движението по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“ заради реконструкция на трамвайния релсов път, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Временната организация ще обхване участъка между между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ и ще е в сила от 00:00 часа на 10 юни до 24:00 часа на 13 август.

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Как ще се движат трамваите?

Трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и площад „Възраждане“, през площад „Възраждане“, по бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“, бул. „Рожен“ и по действащия маршрут до ж.к. „Обеля-2“, двупосочно. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7 ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна жп гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“, след което ще продължава по действащия си маршрут до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 12 ще се движи от площад „Журналист“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, след което ще продължава по маршрута си до площад „Журналист“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

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Трамвайна линия № 27 ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по действащия маршрут след ул. „Алабин“ до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между ул. „Опълченска“ и бул. „Ген. Н. Столетов“. В посока район „Надежда“ движението ще се осъществява в една пътна лента, а в посока центъра – в две пътни ленти, информираха още от Столичната община.

От 18 май до 17 ноември е въведена временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по бул. „Ал. Стамболийски“ - в участъка от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“.