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Вижте листата ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 26 МИР – София област

24 септември 2024, 12:23 часа • 208 прочитания
Вижте листата ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 26 МИР – София област

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 26 МИР - София област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври: 

1. Младен Найденов Маринов

2. Марин Василев Маринов

3. Дамян Русинов Маринов

4. Евгени Йорданов Божилов

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5. Николай Николаев Велков

6. Петър Димитров Миланов

7. Лиляна Василева Алексиева

8. Ябленка Димитрова Трайкова

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Звезделина Мирославова Котларова

11. Иван Бориславов Иванов

12. Мария Любенова Стоичкова - Денкова

13. Благовест Цонев Цонев

14. Моника Асенова Георгиева

15. Николай Атанасов Стоилов

16. Симеон Ганчев Симеонов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
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