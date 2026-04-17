Зам.-кмет на Самоков откри изложбата „Малки художници – голям свят“

Заместник-кметът на Самоков Станимира Давидова откри изложбата „Малки художници – голям свят“, посветена на 25-годишнината на школата на г-н Бойко Павлов. В продължение на четвърт век през школата са преминали над 200 деца, като всяка година десетки млади таланти развиват своя усет към изкуството и творчеството. В настоящата изложба са представени творби на над 50 деца, които показват както своя талант, така и израстването си през годините.

В своето слово Станимира Давидова подчерта, че тук децата не просто усвояват художествени умения, а изграждат ценности, дисциплина, търпение и отношение към света около тях. По повод годишнината тя подари на школата материали за работа, в подкрепа на бъдещите творчески изяви на децата.

Изложбата е ярко доказателство, че когато има отдаденост, последователност и подкрепа, се създава среда, в която децата могат да се развиват пълноценно и уверено.