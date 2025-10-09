Засипват река Искър в Панчарево: Граждани със сигнал до институциите

Коритото и заливната тераса на река Искър в местността "Лъката" край Панчарево се обезлесява. Това заявиха от гражданска инициатива "Панчарево-езеро", от където са изпратили и сигнал до всички компетентни институции. Според тях руслото на реката се премества, като това става чрез урегулирането на частни терени, която пък ще доведе до екологични и обществени последици. Според тях случаят е идентичен с този в курортен комплекс "Елените".

Сигналът е изпратен до Столична община – НАГ / Главен архитект, РИОСВ-София, Басейнова дирекция "Дунавски район“, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), до кмета на Столична община, кмета на район "Панчарево", ИАГ (по компетентност); Прокуратура (за сведение).

Какви са притесненията им?

От гражданската инициатива обясняват, че през 2015 г. е проведена общинска заменка, в резултат на която фронт от имоти по протежение на старото корито на река Искър придобива частен статут. Към предходен момент същите терени са били част от речната система – активна речна ложа и заливна тераса, с плътна крайречна растителност и дългогодишен "вир". „В последствие се установяват мащабни отсичания, насипи върху старото корито, изравняване и ограждане, както и участъци без естествен оток след валежи. Част от имотите са отразени като урегулирани, но липсва реална улична и техническа инфраструктура и при наличие на заобикалящи зелени слоеве/бъдещ парк по Общ устройствен план (ОУП)“, пишат те в сигнала си.

Според организацията насипването върху вторичното корито на реката и преместването на активното русло намалява проводимостта на водата през заливната тераса и създава риск от наводнения.

Към сигнала до компетентните институции е приложен аналитичен документ с извадки от ГИС София, исторически сателитни изображения (2010/2017/2025) и теренни фотоматериали, включително анотиран колаж и фигурални схеми.