Достъпът е невъзможен: Реки вместо улици около парк "Академик" (ВИДЕО)

Обилните дъждове в последните дни показаха местата в страната, където има проблем с оттичането на водата или не доброто строителство, което води до наводнени улици. Такъв е случаят и с района на малкия стадион „Академик“, Стопанския и Философския факултет на Софийския университет, където улиците отново се превърнаха в реки, сигнализират от Инициативата “За възстановяване на парк “Академик”. Липсата на канализация и отводнителна система на имота, стопанисван от oбластния управител на София, буквално потопи уличната мрежа, правейки достъпа на стотици граждани, студенти и преподаватели абсолютно невъзможен.

Частично обновена

Наводнените улици граничат с парк „Академик“: изоставена зелена територия, която от началото на 2025 година бе почистена и частично обновена от над 200 доброволци в рамките на гражданската инициатива „За възстановяване на парк Академик“, а през месец юни зелената площ бе изненадващо включена в списъка от над 4400 държавни имоти за продан. Това бе причината за старт на гражданска подписка, събрала подкрепа от над 4500 души в защита на парка.

“По време на първите доброволчески акции, проведени съвместно с район „Слатина“ и кмета Георги Илиев, бе установено, че не само паркът, но и прилежащата инфраструктура са в тежко състояние. Основната причина е, че теренът е държавна собственост, което не позволява на общината да извършва поддържащи и ремонтни дейности.

От своя страна, държавата, в лицето на Областния управител на София-град, няма нито ресурса, нито институционалния механизъм да поддържа ефективно подобен тип имоти”, споделя Андрей Димитров - граждански активист и основен двигател на на инициативата за възстановяване на парка.

Проект за реновация

В края на август Андрей и неговият екип представиха на пресконференция в БТА идейния проект за цялостна реновация на парк „Академик“, разработен от ландшафтния архитект Алиса Григорова. Проектът предвижда изграждането на нова паркова инфраструктура с алеи, спортни и детски зони, открита сцена, кътове за отдих и осветление, захранвано чрез соларни панели. Визията цели да превърне пространството в модерен, зелен и безопасен парк – място за спорт, култура и социални активности за студенти и жители на квартала.

Първоначално областният управител Стефан Арсов изразява готовност да съдейства за разрешаването на казуса и публично заяви, че парк „Академик“ няма да бъде сред потенциално продаваните имоти от държавния актив от 4400 имота. Впоследствие инициативният комитет изпрати официално писмо с искане за среща за представяне и обсъждане на идейния проект за реновацията на парка. “До момента отговор от страна на Областната администрация не е получен, споделя Андрей Димитров.

Реновацията

“За да се осъществи реновацията и паркът да бъде спасен от продажба, е нужна координация между институциите и прехвърлянето на парка към Столична община, която може да го поддържа в рамките на своята зелена система”, споделя Алиса Григорова - автор на проекта за реновация на парка.

Районът има потенциал да се превърне в пример за сътрудничество между държавата, местната власт и обществото, но това изисква воля и конкретни действия. Очаква се обявяването на дата за нова кампания за възстановяването на парка тази есен, с което продължават усилията на гражданите за неговата пълна реновация.

