22 детски градини и ЦПЛР превърнаха пространството пред Община Стара Загора в пъстър Великденски празник (СНИМКИ)

09 април 2026, 19:40 часа
Снимка: Община Стара Загора
С много настроение, песни и пъстри великденски творби премина традиционният конкурс-изложба „Писани яйца, шарени  2026“, организиран от отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Стара Загора. На сцената пред сградата на местната администрация деца от 22 детски градини в общината и Центъра за подкрепа за личностно развитие представиха своите ръчно изработени великденски украси и писани яйца, с които изпълниха пространството с цвят, радост и празничен дух.

Събитието и тази година събра деца, учители, родители и гости в навечерието на Великден - празник, който носи послание за вяра, обновление и споделеност. Топъл поздрав към всички участници отправи началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова.

„Уважаеми директори, учители, родители и скъпи деца, за мен е голямо удоволствие да ви поздравя на традиционната великденска изложба, която организира Община Стара Загора. Благодаря ви за красотите, които сте сътворили, и ви пожелавам светли и споделени Великденски празници. Бъдете здрави“, каза Станимира Димитрова.

Празничната програма бе открита от децата на ДГ № 3 „Ян Бибиян“, които представиха песни, посветени на Великден и Цветница, както и празнични стихотворения. С много настроение в програмата се включиха и малките танцьори от формация „Светулинчета“ към ДГ № 7 „Светулка“, които изпълниха „Празнична сюита“ под ръководството на Красимир Димитров.

За своето старание и творчество всички участници в изложбата получиха благодарствени грамоти.

Изложбата остана подредена пред сградата на Община Стара Загора, за да може гражданите и гостите на града да се насладят на пъстрите великденски творения.

След празничната програма децата, заедно със своите учители и родители, се отправиха към храм Катедрален храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, където инициативата продължи.

Елин Димитров Отговорен редактор
Стара Загора празник Великден Възкресение Христово Община Стара Загора
