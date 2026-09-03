BEERфестът Стара Загора започна с музика, настроение и любими изпълнители

Тази вечер стартира 11-ото издание на BEERфестът – едно от най-емблематичните събития в културния календар на Стара Загора. Началото на фестивала ще бъде дадено от талантливите възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова“ с проекта „Dream Girls“. След тях на сцената ще се качат любимците на публиката Торино и Пашата, а кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде PAPI HANS.

Програма – 2 септември

19.10 ч. – НУМСИ „Христина Морфова“

20.20 ч. – Торинo и Пашата

21.30 ч. – PAPI HANS

До 6 септември включително в парк „Загорка“ жителите и гостите на Стара Загора ще могат да се насладят на пет вечери музика под открито небе с легенди на световния рок, европейски денс икони, любими поп и хип-хоп изпълнители, както и изпълнения, показващи силата и красотата на българския фолклор.

BEERфестът Стара Загора е утвърден музикален и градски фестивал, който повече от десетилетие е част от културния календар на града. Събитието се организира от Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“ АД и събира хиляди жители и гости на града с разнообразна програма и споделени преживявания, допринасяйки за положителния му облик.

Фестивалът е със свободен вход и се реализира с подкрепата на партньори от бизнеса и местната общност.

Освен с музикалната си програма, BEERфестът Стара Загора включва и разнообразни социални и отговорни инициативи, реализирани от ЗАГОРКА в партньорство с Община Стара Загора. В рамките на фестивала традиционно се обособяват тематични зони и активности, както и инициативи за отговорна консумация, включително кампании за безопасно шофиране, алтернативи за придвижване и предлагане на безалкохолни бири с 0.0% алкохол. Фестивалът е част от дългосрочния ангажимент на „Загорка“ АД да подкрепя културния живот и качеството на живот в Стара Загора.