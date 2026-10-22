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Благотворителен футболен мач събра студенти от Тракийския университет в подкрепа на деца от Стара Загора

22 октомври 2026, 16:10 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Благотворителен футболен мач събра студенти от Тракийския университет в подкрепа на деца от Стара Загора

Студенти от Медицинския и Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет излязоха на футболния терен с обща цел - да помогнат на деца, които се нуждаят от специализирани грижи. Благотворителният мач Med Clasico се проведе снощи на стадион „Колодрума“ в Стара Загора и събра студенти, преподаватели и граждани в подкрепа на каузата.

Под мотото „Два факултета. Един терен. Една кауза“ Студентският съвет на Тракийския университет организира срещата в помощ на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“ към Гражданско сдружение „Алтернатива 55“. Целта е да бъдат осигурени материали, терапевтични средства, специализирана техника и оборудване за работата с децата.

Сред гостите на събитието беше заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, която поздрави студентите и от името на кмета Живко Тодоров.

„Това е събитие, създадено от млади хора за децата. Възхищавам се на каузите, зад които заставате, защото вие създавате общност и вярвате в това, което правите. Футболният мач е важен, но още по-важно е, че тази вечер всички сте тук за децата с увреждания в Стара Загора. Всяка помощ и всяко внимание към тях си струват“, каза Надежда Чакърова.

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Тя поздрави Студентския съвет и двата отбора за желанието им да помогнат. „От името на кмета Живко Тодоров ви поздравявам и ви уверявам, че Община Стара Загора подкрепя такива инициативи. Независимо кой ще победи на терена, най-важното е, че сте заедно за децата. Пожелавам ви да запазите този дух и устрем да правите добро“, допълни заместник-кметът.

Началото на футболния двубой беше дадено от ректора на Тракийския университет проф. дбф. Мирослав Карабалиев, а сред гостите на благотворителното събитие бяха деканът на Медицинския факултет проф. д-р Юлиан Ананиев и деканът на Ветеринарномедицинския факултет доц. д-р Лазарин Лазаров.

Двубоят завърши при резултат 2:2 в редовното време, а след изпълнение на дузпи победата спечели отборът на Ветеринарномедицинския факултет.

По време на срещата бяха събирани дарения в специално поставени кутии. Предстои да бъде сформирана комисия, която да преброи и отчете постъпилите средства.

Организаторите изразиха благодарност към Община Стара Загора за подкрепата и към всички, които се включиха в благотворителната инициатива.

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футбол благотворителност Община Стара Загора
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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