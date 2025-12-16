Поредният маратон в Стара Загора ще събере бегачи от много страни

Единадесетото издание на Маратон Стара Загора ще направи града ни притегателно средище за атлети от различни страни на 29 март 2026 г., неделя. Макар че датата изглежда далечна, вече е отворена регистрацията за всички желаещи да бъдат част от неповторимата спортна емоция. „Това е денят, в който Стара Загора бяга като едно цяло“, метафоричното определение е на организаторите на събитието, публикувано на фейсбук страницата им. Там може да бъде видян и линкът за регистрация: ???? https://www.marathonstarazagora.com/registration.php

Описани са и 4-те дистанции на надпреварата:

5 км - първата смела крачка;

10.5 км - увереното „мога още“;

21.1 км - среща със собствените граници

42.195 км - битка със себе си… и победа!

В предишното 10-о издание на Маратон Стара Загора, което се проведе на 30 март 2025 г., също неделя, участниците избираха между 3 дистанции: класическата от 42.195 км, полумаратон 21 км и 10.5 км. Официалният старт бе даден пред сградата на Община Стара Загора, а дистанциите бяха преминати от повече от 1300 спортисти от различни краища на света.

И при жените, и при мъжете победиха бегачи от Кения. Най-възрастният участник в Маратон Стара Загора бе Михаил Терзиев на 78 години, а най-младият - 5-годишният Крум Райков.