Спорт:

С богата програма Стара Загора ще отбележи своя празник

18 септември 2026, 13:23 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
С богата програма Стара Загора ще отбележи своя празник

С богата програма от културни, литературни, спортни и музикални събития Стара Загора ще отбележи своя празник – 5 октомври. Началото ще бъде поставено на 1 октомври, когато в рамките на Есенни литературни дни ще бъдат наградени отличените автори в 13-ия Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Церемонията ще се състои от 17.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

На 2 октомври от 16.30 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се проведе изборът на 30-ия кмет на Млада Загора.

Спортът заема специално място в празничната програма на 3 октомври. От 10.00 ч. в Зоопарк – Стара Загора ще се проведе инициативата „Избирам да спортувам“, а в парк „Артилерийски“ ще започне XXI Автомобилен ретро събор.

5 октомври – Денят на Стара Загора, ще започне с молебен в катедралния храм „Св. Николай“. След него ще се състоят полагане на цветя пред паметника на Защитниците на Стара Загора и тържествено заседание на Общински съвет – Стара Загора.

В празничния ден са предвидени още ритуалът по издигане на националното знаме, връчването на символичния ключ на града и удостояването със званието „Почетен гражданин“.

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Кулминация на празничните прояви ще бъде концертът на Владимир Ампов – Графа, който ще започне в 20.00 ч. на площада пред Община Стара Загора.

Празничната програма включва още концерта „Цветни щрихи от България“, инициативата „Аз обичам моя град“, музикалния спектакъл „Мост между времената“, концерта на „Тримата Български тенори“, както и „На моя град, с любов“ – поздрав от младите изпълнители на Стара Загора.

През целия празничен ден жителите и гостите на града ще могат да посетят и разнообразни културни прояви, изложби и музейни инициативи. Пълната програма е описана в публикувания афиш.

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Община Стара Загора
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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