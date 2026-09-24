Общинският съвет в Стара Загора гласува с пълно единодушие Старозагорският митрополит д-р Киприан да бъде удостоен с високо държавно отличие

Общинският съвет в Стара Загора днес гласува с пълно единодушие Старозагорският митрополит д-р Киприан да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“. Решението бе взето след явно гласуване, предложено от заместник-председателя на Общинския съвет Антон Тонев. Отличието ще му бъде присъдено на тържествена церемония по време на празника на Стара Загора – 5 октомври. Старозагорският митрополит д-р Киприан е начело на Старозагорската епархия от края на 2016 г.

Роден през 1976 г. в гр. Казанлък със светско име Огнян Добринов Казанджиев, митрополит Киприан завършва средно музикално образование, което поставя основата на силния му интерес към църковната музика. Той е признат диригент и носител на множество музикални награди. На 1 септември 1996 г. приема монашеско пострижение в Рилския манастир, а същата година е ръкоположен за йеродякон в Павел баня и за йеромонах в Стара Загора.

Успоредно с духовното си служение завършва Софийската духовна семинария и Богословския факултет на Софийския университет. Служи като протосингел на Врачанската митрополия, а през 2006-2007 г. е изпратен на мисия в САЩ, Канада и Австралия. На 3 март 2008 г. е хиротонисан за епископ с титлата Траянополски.

През годините начело на Старозагорската епархия митрополит Киприан развива активна духовна, обществена и благотворителна дейност, като участва в редица инициативи, свързани със социалната подкрепа, образованието и съхраняването на християнските и културните традиции.

2026 г. е особено значима за Старозагорския митрополит, който отбелязва три важни годишнини – на 8 март навърши 50 години, на 1 септември се навършват 30 години от монашеското му пострижение, а през декември предстоят 10 години от интронизацията му на Старозагорския митрополитски престол.

За удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ бяха номинирани още футболната легенда на „Берое“ Теньо Тенев и посмъртно маестро Златан Станчев.

В рамките на заседанието Общинският съвет разгледа днес над 100 точки от дневния ред, включително и допълнително внесени предложения.

Сред решенията е даденото съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проект „Осигуряване на условия за опазване на застрашени видове ex situ в Зоопарк Стара Загора“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., Приоритет 3 „Биологично разнообразие“. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Общината е 2 812 105,35 евро. Проектът е насочен към подобряване на условията за опазване на застрашени видове извън естествената им среда и към развитието на образователната функция на Зоопарка.

Предвиждат се проектиране, изграждане, реконструкция, ремонт и модернизиране на съоръжения, както и осигуряване на необходимото оборудване. Сред планираните дейности са създаване и модернизиране на образователни центрове и интерактивни експозиции, обособяване на контактни и демонстрационни зони, оборудване на обучителни лаборатории и разработване на образователни програми и информационни материали.

Предвижда се използването и на дигитални решения, уеб страници, софтуерни приложения и добавена реалност за представяне на информация за видовете, тяхната биология и поведение, както и за заплахите пред тяхното оцеляване. В проекта е заложено и партньорство с училища, детски градини, университети, научни и неправителствени организации и други зоологически градини по теми, свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие.

Общинският съвет взе решение и за промяна в състава на Съвета на директорите на „Индустриална зона Загоре“ АД. Албена Троянова беше освободена от състава, а за член на Съвета на директорите беше назначен Борис Боричев.

Д-р Димитър Стойчев бе избран за управител на „Медицински център I – Стара Загора“ за срок от три години след проведен конкурс. Решението беше прието с 38 гласа „за“, 5 „против“ и 1 „въздържал се“.