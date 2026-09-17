С венци и цветя Стара Загора почете героите от Старозагорското въстание

Старозагорци почетоха паметта на героите, участвали в Старозагорското въстание. Тържественият възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя се проведе днес по повод 151-вата годишнина от избухването на въстанието. Събитието започна с историческа беседа, представена от Петьо Мирчев – уредник в отдел „История на българските земи XV–XIX в.“ към Регионалния исторически музей – Стара Загора. Той припомни на присъстващите подвига на героите и изпитанията, пред които са били изправени при подготовката на въстанието.

„На 12 август 1875 г. БРЦК взема решение за подготовка на всенародно въстание. Определени са пет въстанически окръга: Русенско-Шуменски, Търновски, Старозагорски, Сливенски и Ловешко-Троянски. За център на въстанието е избрана Стара Загора с ръководител Стефан Стамболов. Въстанието е масово в селата около града. Над 800 души участват в образуваните шест големи чети. Някои от тях пристигат в околностите на Стара Загора в очакване да се присъединят към въстаниците от града.

В края на септември и началото на октомври в Стара Загора са арестувани над 600 души. Османският апелативен съд налага смъртно наказание чрез обесване на Димчо Стаев, Стефан Чифудов, Руси Аргов и Колю Райнов, както и на Кольо Ганчев – сподвижник на Левски и първи деятел на революционния комитет, Господин Михайловски и Сава Силов, погубени в родната им Стара Загора. Въпреки мъките и изтезанията спасение намират Стефан Стамболов, Георги Икономов, Захарий Стоянов и други, които по-малко от година по-късно ще продължат борбата, разпалвайки бунта на Априлското въстание.“

Годишнината почетоха проф. Иван Върляков – зам.-председател на Общински съвет – Стара Загора, директорът на Регионалния исторически музей Петър Калчев, директорът на ОП „Арт Сцена“ – Стара Загора Екатерина Радукова, общински съветници, представители на Община Стара Загора, членове на Национално дружество „Традиция“ и Българската федерация любители на историческото оръжие „Поп Минчо Кънчев“, ученици от СУ „Васил Левски“ и признателни граждани.

Междувременно възпитаници на ОУ „Кольо Ганчев“ почетоха паметта на своя патрон пред бюст-паметника му в парк „Пети октомври“. Пред паметника на Кольо Ганчев венци и цветя поднесоха омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова и признателни старозагорци.