Стара Загора почита 24 май с богата програма

Стара Загора ще отбележи 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – с богата празнична програма, включваща концерти, шествие и културни инициативи. Кулминацията на тържествата ще бъде на 24 май, когато от 10.00 ч. на площада пред Общината ще се състои ритуалът по издигане на националното знаме на Република България. Празничното шествие по бул. „Цар Симеон Велики“ ще започне в 10.30 ч. и ще събере ученици, учители и културни дейци.

От 11.30 ч. на същото място ще се проведе концерт на детски певчески и танцови формации от община Стара Загора.

Сред акцентите в програмата са:

Награждаване на лауреатите от Националния конкурс за хайку поезия „С дъх на липи“ на 16 май 2026 г. от 17.30 ч. в музей „Литературна Стара Загора“

Юбилеен концерт „90 години Радио Стара Загора“ на 20 май 2026 г. от 19.00 ч. в Държавна опера – Стара Загора

Официална церемония по връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ за постижения в областта на науката, образованието и културата на 22 май 2026 г. в Културен център „Стара Загора“.