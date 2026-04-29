Залата на смеха в Стара Загора преминава към лятно часово време

„Залата на смеха“ в Стара Загора преминава към лятно работно време. Гражданите и гостите на града могат да я посетят от сряда до неделя в интервала от 10:00 до 18:30 ч. Понеделник и вторник са почивни дни. Предвидена е обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

Атракционът с криви огледала се намира в парк „Митрополит Методий Кусев“ и предлага разнообразни отражения, които създават забавни и необичайни визуални ефекти за посетителите от всички възрасти.

Цените на билетите са както следва: за възрастни - 1,02 евро, за ученици и студенти - 0,82 евро, а за деца до 7-годишна възраст - 0,51 евро.