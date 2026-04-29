Ученици премериха знания и умения в състезанието "Млад спасител" в Стара Загора

В парк „Артилерийски“ в Стара Загора се проведе общинският кръг на Националното ученическо състезание „Млад спасител“ 2026. Инициативата е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2025/2026 г. Състезанието се организира от Община Стара Загора, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора, Българския червен кръст - Стара Загора и Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, с участието на Доброволното формирование към Община Стара Загора и Планинската спасителна служба.

В надпреварата участваха ученици от V до VII клас, разпределени в 13 отбора, като всеки отбор бе съставен от четирима състезатели. Те демонстрираха знания и умения за реакция при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

В рамките на откриването участниците бяха приветствани от Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора, която подчерта значението на подготовката на младите хора за действие при извънредни ситуации:

„За мен е голямо удоволствие да ви приветствам от името на Община Стара Загора на общинския етап на състезанието „Млад спасител“. Благодаря на всички партньори за съвместната работа по организацията и провеждането - Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областния съвет на БЧК, Доброволното формирование към Община Стара Загора, Планинската спасителна служба и Центъра за подкрепа за личностно развитие.

Пожелавам ви успех и ви призовавам да използвате знанията и уменията, които сте придобили - при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Споделяйте ги и продължавайте да ги развивате, защото те спасяват животи. Всички вие вече сте победители, защото сте положили усилия да се подготвите.“

Старши инспектор Марин Радев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора също поздрави участниците:

„Вие вече показахте знанията си в теоретичната част. Сега предстои да покажете на практика какво сте научили и как да действате при различни бедствия. Пожелавам успех на всеки отбор и ви очаквам в учебните центрове.“

Състезанието се проведе в два етапа - теоретичен и практически. В първата част участниците решиха индивидуален тест от 30 въпроса, а във втората преминаха през пет учебни центъра: „Земетресение“, „Наводнение“, „Радиоактивно и химическо замърсяване“, „Пожарна безопасност“ и „Първа долекарска помощ“.

Към програмата се включи и Планинската спасителна служба, която представи различни видове спасителна планинска екипировка и демонстрира основни техники за работа в планинска среда. Участниците се запознаха с различни видове възли и имаха възможност сами да ги изпробват на практика.

„Показваме различни видове планинска спасителна екипировка и основни възли, като даваме възможност на децата сами да опитат да ги връзват и да усетят какво означава подготовка за реална ситуация“, споделиха от Планинската спасителна служба.

Желание за участие заявиха отбори от следните училища и образователни институции:

ОУ „Кирил Христов“, XII ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Кольо Ганчев“, XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, СУ „Христо Смирненски“, II ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Георги Райчев“, СУ „Васил Левски“, СУ „Иван Вазов“, V ОУ „Митьо Станев“, както и два отбора от ЦПЛР – Стара Загора.

Класиране:

I място: IX ОУ „Веселин Ханчев“

II място: II ОУ „П. Р. Славейков“

III място: ОУ „Кирил Христов“

Отборът, спечелил първо място, ще представи община Стара Загора на областния кръг на състезанието.

Най-добрите три отбора бяха отличени с медали, купи и грамоти, а за всички участници бяха осигурени предметни награди.

Състезанието „Млад спасител“ има за цел да развива у учениците практически умения и култура на поведение при бедствия, като ги подготвя за адекватна реакция в реални ситуации.