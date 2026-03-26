Стара Загора посреща Маратон 2026 под мотото "Бягането - начин на живот"

Стара Загора ще бъде домакин на Маратон Стара Загора 2026, който ще се проведе на 29 март (неделя). Старт - финалът на всички дистанции ще бъдат разположени пред сградата на Община Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Очаква се в събитието да се включат рекорден брой участници, което превръща маратона в едно от най-мащабните спортни събития в града.

Новото в тазгодишното издание е, че освен класическата дистанция от 42.195 км, полумаратона от 21.1 км и дистанцията от 10.55 км, всеки желаещ ще може да се включи и в общоградски крос на 5 км.

Маршрутът преминава по бул. „Цар Симеон Велики“ и бул. „Никола Петков“, с обратен завой в района на магазин „Метро“, като една обиколка е с дължина 10.55 км. Участниците в маратона ще изминат четири обиколки, в полумаратона – две, а в дистанцията 10.55 км – една.

Общоградският крос (5км) преминава по бул. „Цар Симеон Велики“ и бул. „Крайречен“ с обратен завой преди кръстовището с ул. „Христина Морфова“.

Организаторите осигуряват електронно измерване на времето, медицинска помощ, подкрепителни пунктове по трасето и в зоната на финала, както и условия за съхранение на лични вещи. Всички финиширали състезатели ще получат медали за участието си .

Крайният срок за регистрация е 26 март 2026 г. до 23.59 ч., като записването се извършва онлайн. Всички, които не са успели да се запишат до този момент ще могат да го направят на място на пунктовете за получаване на стартови пакети и регистрация. Пунктовете ще са отворени на:

27 март /петък/ от 10.00 до 19.00 часа в магазин „Декатлон“

28 март /събота/ от 10.00 до 19.00 часа във фоайето на Община Стара Загора

29 март /неделя/ от 07.00 часа във фоайето на Община Стара Загора

В организацията на събитието ще се включат и доброволци, които ще подпомагат провеждането на маратона – от раздаване на стартови пакети до съдействие по трасето и в зоната на финала.

Програма на състезателния ден – 29 март 2026 г.:

08:30 ч. – Загряваща тренировка

09:00 ч. – Старт на дистанция 5 км

09:30 ч. – Загряваща тренировка

09:45 – 10:30 ч. – Награждаване на дистанция 5 км

09:55 ч. – Официално откриване

10:00 ч. – Старт на маратон 42.195 км

10:00 ч. – Старт на полумаратон 21.1 км

10:10 ч. – Старт на дистанция 10.55 км

10:20 ч. – Старт на градски крос 1.2 км

11:00 – 11:30 ч. – Награждаване на дистанция 10.55 км

12:00 – 12:30 ч. – Награждаване на дистанция 21.1 км

13:00 – 13:30 ч. – Награждаване на дистанция 42.195 км

Организаторите канят всички любители на спорта да се включат в събитието и да станат част от спортния празник на Стара Загора.

Община Стара Загора поднасят своите извинения към всички граждани във връзка със създаденото неудобство относно временната организация на движението по време на събитието.