Ако не спрете да се струпвате по бензиностанциите, ще ги затворим: Първа държава с крути мерки

Гражданите да не се струпват по бензиностанциите, защото за момента няма недостиг на гориво, пропан-бутан или каквито и да било стоки от първа необходимост. Това призова главният министър на индийската съюзна територия Джаму и Кашмир - Омар Абдула, съобщи индийската национална новинарска агенция ПТИ.

"Ако тази ситуация продължи, може да се наложи да затворя всички бензиностанции за следващите няколко дни, докато вълната от слухове не затихне", заяви Абдула пред журналисти.

"Към момента няма недостиг на нищо – нито на горива, нито на втечнен нефтен газ, нито на други стоки от първа необходимост", увери той.

Той поясни, че премиерът на Индия Нарендра Моди е насрочил за утре, 27 март, онлайн заседание на правителството, на което ще се обсъдят допълнителни мерки за гарантиране на непрекъснатите доставки на стоки от първа необходимост на фона на проточващата се война в Иран.

