Вижте листата на ДПС-Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 27 МИР – Стара Загора

Представяме ви листата на ДПС-Доган в 27 МИР – Стара Загора за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Севим Исмаил Али

2. Димитър Андонов Николов

3. Щилиян Велинов Велинов

4. Радион Василев Попов

5. Симеон Михайлов Раданов

6. Илия Недялков Христов

7. Блага Василева Торкова

8. Иван Господинов Илиев

9. Стоян Йонков Колев

10. Зорница Йорданова Атанасова

11. Венко Янчев Динев

12. Емил Асенов Асенов

13. Милко Койчев Добрев

14. Недко Огнянов Иванов

15. Димитър Кирилов Помаков

16. Керана Руменова Ангелова

17. Димитър Митев Рашев

18. Филип Иванов Филипов

19. Асен Георгиев Ангелов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.