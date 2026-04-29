ФИФА тръгва натам, откъдето БФС се връща! Ново правило може да промени света на футбола

Световната футболна централа ФИФА обмисля въвеждане на правило, което наподобява регулация на Българския футболен съюз. В международната централа се водят разговори за задължително присъствие във всички клубове на поне един местен играч под 21 години на терена по всяко време. Информацията е на The Times, като е цитирана от редица авторитени медии. У нас от следващия сезон всички отбори трябва да използват футболист под 23 години като титуляр за поне 45 минути от следващия сезон.

ФИФА с правило за местни играчи

Късно във вторник Съветът на ФИФА взе решение да се опита да изготви официален план в рамките на една година след провеждането на глобални консултации със заинтересованите страни. Целта е да се увеличат възможностите за изява на младите играчи, подготвяни от клубовете, които обикновено разчитат на закупени и привлечени от чужбина таланти.

Идеята на ФИФА може да се отнася дори за играчи до 20 години вместо до 21 години. Тя би променила коренно трансферната политика на клубовете и селекцията на отбори. Освен това такова правило би било по-строго от съществуващите в националните и международните клубни турнири, включително Шампионската лига, които изискват определен брой играчи, израсли в клуба и обучени в него, във всеки състав.

Правилата на Шампионската лига изискват всеки отбор да има поне осем места, запазени за „местно обучени играчи“ сред максималния брой от 25 играчи. За такива се считат състезатели, които са подготвяни от самия клуб или в друг клуб в същата страна в продължение на поне три пълни сезона на възраст между 15 и 21 години.

