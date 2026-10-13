За втори път: Съдът в Стара Загора прокара път за мегапроекта за инсинератор в Гълъбово

Планът за строежа на мегаинсинератор за отпадъци в Гълъбово получи за втори път зелена светлина. Административният съд в Стара Загора отново отхвърли жалбите на „За Земята“, „Грийнпийс“ – България, „Асоциация на парковете в България“ и гражданин от Гълъбово, които пак изпращат казуса във Върховния съд. Това се случва на фона на обратна тенденция в Европейския съюз: една трета от съществуващия капацитет за изгаряне остава неизползван, което поставя под въпрос плановете за нови инсинератори.

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Zero Waste Europe

Това показват заключенията в новия доклад на европейската коалиция за нулеви отпадъци Zero Waste Europe „Излишък на капацитет за изгаряне на отпадъци в Европа: актуализация на данните за 2026 г.“ През 2022 г. – последната, за която има налични данни в Евростат, капацитетът на инсталациите за изгаряне в ЕС е достигнал 198,4 милиона тона отпадъци, а са били изгорени около 133,6 милиона тона отпадъци. Това означава над 30% свръхкапацитет за тази и без това спорна практика за обработка на отпадъци.

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Нарушения

През 2024 г. Община Гълъбово възроди плановете си за горене на отпадъци с проекта за инсталация с мощност 80 MW – близо половината на ТЕЦ „Брикел“. Процедурата бе задвижена с очевидни нарушения, а информацията за истинските намерения на инвеститора бе прикрита. В резултат екоинспекцията в Стара Загора позволи промяна на Общия устройствен план на Общината без екологична оценка. Освен това територията е в близост до защитени зони и водни обекти и следва да бъдат отчетени конкретните въздействия върху защитените видове и местообитания.

Извадка от кадастъра на имотите, обект на инвестиционните намерения, и тяхното местоположение спрямо реките Сазлийка и Овчарица, село Любеново и трите защитени зони от Натура 2000. Източник: Кадастрално-административна информационна система на АГКК; обработка: „Грийнпийс“ – България. © „Грийнпийс“ – България

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С изменението над 423 декара земеделски земи се превръщат в „Чисто производствена зона“. Общинският съвет в Гълъбово е дал предварително съгласие за промяната във връзка с проект за ТЕЦ с гориво от отпадъци, който обаче не фигурира в документите на екоинспекцията. За изгарянето на отпадъци законът изисква оценка на въздействието върху околната среда.

Жалба

Затова граждани и граждански организации подадоха жалба срещу решението за промяна на устройствения план без екологична оценка. Старозагорският съд веднъж я отхвърли. След това Върховният съд потвърди връзката между плановете на Община Гълъбово да строи мегаинсинератор и промяната на предназначението на земи в района. С този мотив върна делото обратно в съда на първа инстанция с указания, включително да се изясни дали планът създава рамка за инвестиционни предложения, подлежащи на задължителна екологична оценка. Въпреки това Старозагорският съд продължава да разглежда промяната на устройствения план отделно от реалното ѝ предназначение с аргумента, че самата промяна не генерира замърсяване.

Огромно замърсяване

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„Изгарянето на отпадъци генерира огромно замърсяване, включително с канцерогенни замърсители като диоксини и фурани. След изгарянето остава значително количество токсична пепел, която също има нужда от депониране. Не бива да се подценява и замърсяването от транспорта на отпадъците, а инсталация от 80 мегавата има нужда от хиляди тонове гориво на ден, което ще трябва да се доставя и складира в Гълъбово. Гражданите не искат градът им да се превърне в бунище. Данните и на европейско ниво са красноречиви – нямаме нужда да строим повече инсинератори“, коментира Данита Заричинова от екип „Нулеви отпадъци“ в Екологично сдружение „За Земята“.

В Гълъбово жалбоподателите отново подчертават, че промяната създава условия за реализация на мащабно промишлено съоръжение в район, който вече страда от системно индустриално замърсяване на въздуха и водите. Именно затова те настояват да бъде оценен и кумулативният ефект от бъдещата дейност заедно със съществуващите източници на замърсяване, сред които е един от най-печално известните замърсители ТЕЦ „Брикел“, свързван с Христо Ковачки.

„Гълъбово има лош опит с незаконното изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „Брикел“. Разочароващо е, че за пореден път сме свидетели на опит за заобикаляне на екологични процедури – в услуга на анонимни инвеститори и с компромиси за здравето на хората и околната среда. Бъдещето на енергийната система е във възобновяеми източници като слънце и вятър, с участието на хората като произвеждащи потребители със собствени инсталации и като членове на енергийни общности“, подчертава Десислава Микова от „Грийнпийс“ – България.

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Местоположение на зоната за нов инсинератор в региона на Гълъбово. Източник: OpenStreetMap; обработка: „Грийнпийс“ – България © „Грийнпийс“ – България

Големо село

Идеята за изгаряне на отпадъци се възражда с нова сила на друго място, известно с хроничното замърсяване заради въглищна централа – Големо село, където се намира ТЕЦ „Бобов дол“, също свързвана с Христо Ковачки. След силно обществено недоволство и скандал на национално ниво през 2020 г. местната екоинспекция временно спря изгарянето на алтернативни горива в ТЕЦ „Бобов дол“. От ТЕЦ-а направиха публични обещания, че няма да горят отпадъци, именно заради общественото недоволство. Тази година обаче тихомълком направиха постъпки за петкратно увеличение: позволеното в разрешителното количество да скочи от 34 000 тона на 185 000 тона годишно. На фона на скандални данни за системно прикривано свръхзамърсяване със серен диоксид от ТЕЦ „Бобов дол“, и в Големо село местните категорично настояват за задължителна оценка на въздействието върху здравето на хората и околната среда при изгарянето на толкова много боклуци.

Мораториум

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Над 80 организации от цяла Европа настояват за мораториум върху нови проекти за изгаряне на отпадъци. В рамките на Глобалната седмица на действията за прекратяване на изгарянето на отпадъци, която започва на 13 октомври 2026 г., те фокусират вниманието върху решения за съхраняване и повторно използване на ценните ресурси, вместо изгарянето им като отпадъци със сериозни последствия за здравето на хората и околната среда.

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