Александър Василев завърши 8-ми на Финалите на ITF

26 октомври 2025, 16:15 часа 455 прочитания 0 коментара

Александър Василев завърши на осмо място на Мастърс турнира на най-добрите юноши в света (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се проведе в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи в последната си среща със 7:6(5), 3:6, 5:7 от Оскари Палданиус (Финландия). Двубоят продължи два часа и 8 минути.

Василев е третият българин, който игра на финалите 

Във финала на турнира Макс Шьонхаус (Германия) победи с 6:2, 6:0 Яник Александреску (Румъния).

Александър Василев

Александър Василев е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
