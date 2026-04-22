Анди Мъри разкри: Може ли Джокович да пренапише историята с титла №25 от Големия шлем?

Бившият номер едно в света британец Анди Мъри сподели мнението си дали сърбинът Новак Джокович може да спечели 25-ия си турнир от Големия шлем. Както е известно, в момента Ноле лекува контузия, но се надява да е готов за участие на предстоящия Ролан Гарос.

Мъри коментира и здравословното състояние на сърбина

„Мисля, че да. Трудността е, че на неговата възраст, ако играеш твърде много тенис, рискуваш да се контузиш и да не си във форма за турнирите от Големия шлем. Но ако не се състезаваш достатъчно често, тялото ти няма да е достатъчно здраво, за да се справи със седем мача за две седмици. Това е и много физически взискателно“, цитира думите на Мъри Sky Sports.

Той добави, че Джокович все още има потенциал за титла, особено като се имат предвид резултатите му на Откритото първенство на Австралия, където победи испанеца Карлос Алкарас през 2025 г. и италианеца Яник Синер този сезон.

38-годишният Джокович държи рекорда за най-много титли от Големия шлем на сингъл, както при мъжете, така и при жените, заедно с Маргарет Корт (24). Сърбинът е спечелил общо 101 трофея в кариерата си.

