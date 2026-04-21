Джокович все още лекува контузия, но се зарече: Ще бъда готов за Ролан Гарос! (ВИДЕО)

Сръбският тенисист Новак Джокович, който бе след водещите на наградите „Лауреус“ в Мадрид, увери, че ще направи необходимото да играе турнира от сериите Мастърс в Рим, но със сигурност ще бъде на линия за втория турнир от Големия шлем за сезона - Ролан Гарос, който започва на 24 май в Париж, пише вестник „Екип“.

Ноле е под въпрос за Мастърс-а в Рим в началото на май

🫡 Djokovic habla, en perfecto español como siempre, en Eurosport sobre si estará o no en Roland-Garros:



📌 "Espero estar listo al menos para Roland-Garros" pic.twitter.com/pVJP0B2JM9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026

38-годишният Джокович, който има 24 титли от Големия шлем, бе попитан от испанските медии кога ще се завърне в игра.

„Надявам се скоро. Тренирам, за да играя в Рим, но не мога да правя прогнози сега, защото всичко зависи от развитието на контузията. За Ролан Гарос обаче ще бъда готов“, каза той.

Новак Джокович участва само в два турнира през настоящия сезон. Той бе на Откритото първенство на Австралия през януари, когато загуби финала от Карлос Алкарас в четири сета. След това бе спрян на осминафиналите на турнира в Индиън Уелс от британеца Джак Дрейпър на 12 март, а по-късно последва и отказване от турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид заради травма на дясното рамо.

