Легенда на Манчестър Юнайтед иска да се завърне на боксовия ринг - предизвика Джейми Карагър

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни отправи неочаквано предизвикателство към бившия играч на Ливърпул Джейми Карагър, като го призова на боксов дуел. Според вестник "The Sun" бившият английски нападател иска да се завърне на ринга. Той обясни как този спорт го е формирал като млад футболист в Евертън преди преминаването му в Манчестър Юнайтед. Руни се възползва от появата си при легендарния боксов промоутър Франк Уорън, за да отправи предизвикателство към стария си съперник от Ливърпул.

Рууни иска да се изправи срещу Карагър на боксовия ринг

Рууни заяви: "Много бих искал да се изправя срещу Карагър, така че можеш да му го предадеш. Кара, много бих искал да се изправя срещу теб на ринга." Бившият нападател се завърна в аматьорския боксов клуб "Крокстет", основан и ръководен от чичо му Ричи Рууни, за да почете звездите от родния си град Джак Търнър и Оливър Джоунс. Любовта му към спорта не е угаснала, каза Руни, въпреки че ръководството на Евертън го е принудило да се откаже от бокса на 15-годишна възраст.

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В обширно интервю, публикувано от "Queensberry Promotions" на Уорън, Рууни каза: "Обичам бокса. Обичам да гледам бокс. Но не бях достатъчно добър, за да поема по този път. Тук е мястото ми. Винаги съм смятал, че способността ми да играя за Евертън на 16 години се дължи до голяма степен на бокса. Той ми помогна да укрепя краката и мускулите си. Това е необходимо за силата ти."

Слуховете за преминаване към бокса го преследват от години. Организацията "Misfits" на KSI се обърна към него преди две години. Бившият вратар на Република Ирландия Пади Кени предизвика Рууни на мач миналата година, но нищо не се получи. Още едно предизвикателство очаква бившия английски национал, преди да може да се насочи към бокса. По-късно тази година той ще се включи в предаването "I’m a Celebrity".

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